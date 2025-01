Nerdpool.it - DIONISO di Walter F. Otto: recensione

Adelphi, con un saggio della collana Piccola biblioteca, accompagna il lettore alla scoperta del folklore e del mito greco.. Mito e culto del grande filologoconsente di scoprire ogni cosa di questa divinità, il cui culto era incredibilmente particolare e diffusissimo in Grecia. Il saggio è stato pubblicato per la prima volta in tedesco nel 1933, mentre questa traduzione italiana a cura di Giampiero Moretti è del 2024.Tramaè un dio dalle mille sfaccettature:, in questo saggio che ha come titolo il nome stesso del dio, racconta della sua affascinante figura., comunemente noto come dio dell’ebrezza, come l’irrazionale e semplice opposto della ragione, viene sviscerato in tutti i suoi aspetti e analizzato come una divinità tipicamente greca – non proveniente dall’Asia Minore, come ipotizzato dagli studiosi per lungo tempo – e quindi piena espressione di questa incredibile civiltà.