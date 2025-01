Ilgiorno.it - Data center, Legambiente insorge: per l’area verde superstite è la fine

L’ennesimo progetto diminaccia le aree verdi collocate tra le frazioni di Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della tangenziale Nord: un altro tassellodelpiù cementificata d’Italia rischia di saltare, completando la cementificazione lungo il già esile corridoio che collega il Parco Nord Milano con il Parco delle Groane.milanese è un formidabile attrattore per queste piastre di cemento, pensate per ospitare le apparecchiature per l’elaborazione e la conservazione dei dati, compresa la loro gestione in sicurezza mediante i generatori di emergenza, sempre attivi per scongiurare i rischi di interruzione della fornitura di energia. Già oggi in Italia unsu tre si localizza nelmilanese. "Iaumentano le domanda di energia e di suolo, ovvero le risorse piu scarse, e dunque preziose, del territorio metropolitano", commenta Barbara Meggetto, presidente diLombardia.