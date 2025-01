Ilrestodelcarlino.it - Dalla protezione civile alla sicurezza: la visita del prefetto D’Alascio

ufficiale delEdoardonel comune di Magliano di Tenna, dopo unanel centro storico partecipaconsegna della nuova vettura della polizia municipale. L’occasione è stata la consegna della vettura, una Evo Dr, che entrerà a far parte del parco macchine del comune e sarà messo servizio della polizia municipale, ma l’incontro è stato utile anche per approfondire la conoscenza del territorio. "Abbiamo accolto sua Eccellenza ilin municipio – racconta il sindaco Pietro Cesetti – dopo unanegli uffici dove ha incontrato il personale, ci siamo spostati in alcuni siti di pregio del centro storico: la Torre da Bora da poco restaurata salendo finosommità, dove ilha potuto ammirare il paesaggio. Abbiamoto la chiesa di San Gregorio Magno, patrono del paese, per ammirare i fregi e soprattutto l’affresco di Vicenza Pagani dedicato a Santa Lucia.