Cecilia Sala e quel cameo per Tony Effe nel 2017 come "spacciatrice" di caramelle

ha recitato per. È successo nel, quando la giornalista allora 22enne ha fatto unin, canzone della Dark Polo Gang, collettivo di cui il trapper romano è stato leader fino al 2021. La reporter appare solamente per pochi secondi con indosso un paio di occhiali da sole e una tuta variopinta, in completa sintonia con l’estetica della band capitolina. È citata nei credits del videoclip – che ha superato 14 milioni di visualizzazioni su YouTube – fra le “chicas”, ossia ragazze, e interpreta il membro di una banda tutta al femminile intenta a fumare e spacciare, un riferimento decisamente poco velato alla droga. Un’apparizione breve, forse figlia di una vecchia conoscenza fraed, cresciuti assieme a Roma., il testo spinto del brano della Dark Polo GangPrimo singolo dal disco Twins, primo album in studio della Dark Polo Gang uscito il 23 giugno, il branopresenta evidenti riferimenti alla droga,si evince dal testo.