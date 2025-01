Metropolitanmagazine.it - Borse in rosso: anche Wall Street soffre i dazi di Trump

Destano preoccupazioni idi. Aumentano infatti le preoccupazioni per l’imminente imposizione, già annunciata dal nuovo presidente, di tariffe sulle importazioni. Questa mossa potrebbe infatti portare un aumento dell’inflazione e di minori tagli dei tassi di interesse. E già in questi giorni leiniziano a soffrirne, a partire da.Idimandano lein?La preoccupazione nasce da una notizia riportata dalla Cnn:starebbe valutando di dichiarare un’emergenza economica nazionale per fornire una copertura legale ai. E non è finita: il dollaro nel frattempo è salito rispetto alle principali valute rivali. Intanto, l’indice Stoxx Europe 600 ha chiuso in ribasso dello 0,2%. Nel frattempo, solo Milano e Zurigo hanno chiuso in chiaro rialzo: rispettivamente dello 0,49% e dello 0,38 per cento.