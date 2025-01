Liberoquotidiano.it - Alcol e sesso, la testimonianza dal party di Ronaldinho: qualcosa di inimmaginabile

Fece appassionare tutti con le sue giocate nel Brescia, in Serie B, nonostante una stazza che non passò inosservata a nessuno. Felipe Sodinha, 36 anni, si è raccontato al podcast Centrocampo, raccontando diverse cose. Come quando venne invitato alla festa diuna volta che Dinho era calciatore del Milan: "Mi vennero a prendere e credevo stessimo andando a Milano — le sue parole —. Invece no, a un certo punto vedo la macchina che va in un'altra direzione, a Varese”. E ancora: "Mi dicevano: stai tranquillo, è una bella cosa. non ti preoccupare". E così l'arrivo in una villa immersa nel verde: "Io non sapevo che era casa di— aggiunge Sodinha —, stentavo a credere ai miei occhi. Scendiamo e vedo lì cinquanta ragazze e nessun maschio. mi sono detto: ma che è, il paradiso? A un certo punto vedo lui,, uscire dal bagno, gli salto addosso e lo abbraccio.