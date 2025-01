Lanazione.it - Accoltellò ex moglie in autogrill in Toscana dopo averla seguita per giorni: condannato a otto anni

Firenze, 9 gennaio 2024 – Fu aggredita e ferita in una Campi Bisenzio, vicino a Firenze, il 26 dicembre 2023,a 8di reclusione dal gup fiorentino con rito abbreviato l'ex marito, 65, friulano. Tentato omicidio aggravato dalla relazione con la vittima e dalla premeditazione l'imputazione. Per l'accusa il 65enne per quattro, con un'auto noleggiata in Slovenia, avrebbe inseguito per l'Italia la ex coniuge a Cerveteri (Roma), dove la donna era andata a festeggiare il Natale con i parenti, e poi mentre ritornava, con le figlie di 29 e 31a casa, a Segrate, nel milanese. Nella stazione di servizio autostradale Bisenzio nord l'uomo, con il volto coperto da cappello e occhiali scuri, secondo le indagini della squadra mobile fiorentina dirette dal pm Lorenzo Boscagli, l'avrebbe aggredita mentre si trovava da sola in auto: le figlie erano scese per raggiungere l'