Accadde oggi 9 gennaio | Dino Baggio Fabrizio Ravanelli ed altre ricorrenze

edOrmai da oltre dieci anni siamo abituati a vedere una partita della domenica alle 12:30. Ma ricordate quel Parma-Juventus giocato alle 13? Orario allora insolito.è il venticinquesimo anniversario. Un match che si concluse con una rete per parte ma divenuto celebre soprattutto per il gesto polemico di, il quale successivamente non verrà più convocato in nazionale. Sempre in quel 9la Lazio, vittoriosa 3-1 sul Bologna, festeggiava il centenario, cona segno per la prima volta con la casacca biancoceleste. Simone Perrotta invece scriveva l’incipit realizzativo in Serie A. Centodieci anni fa’ neacque Ike Clarke, vincitore di due campionati e di una Supercoppa inglese con il Portsmouth.P.