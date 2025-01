Secoloditalia.it - Zelensky incontrerà venerdì Meloni e Biden a Roma. La Svizzera offre una mediazione per la pace

Il premier ucraino, Volodymyr, arriverà aper un vertice con Giorgiae Joe. Per il Presidente americano questa sarà l’ultima visita in Europa prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa bianca.potrebbe tornare nella capitale italiana per chiedere nuovamente il sostegno alla causa ucraina, dato che le ostilità con la Russia sono tutt’altro che terminate per il momento. Sul tavolo però rimangono le spinte negoziali e ipotesi di tregua per fare in modo che il conflitto finisca: il premier svizzero Karin Keller Sutter ha ribadito il proprio supporto alla causa ucraina,ndo la propriaper “contribuire al processo di”. Kiev ha affermato di aver sferrato un’offensiva contro un deposito petrolifero nella regione del Saratov e nel Kursk, per costruire una zona cuscinetto contro la Russia.