Liberoquotidiano.it - Ue: Gasparri, 'Europa si deve dare strategia, in ritardo su tecnologie'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “L'e l'Italia devono anavanti dal punto di vista tecnologico perché è vero che noi abbiamo inventato la radio con Guglielmo Marconi e dalla radio è iniziato un processo di modernizzazione tecnologica mondiale, ma il mondo va avanti. L'siunaperché se siamo in, gli altri non si fermeranno. Dobbiamo capire la tecnologia. Il mio telefono è stato fatto in America, ma la società telefonica con la quale sono abbonato compracinesi, che si intromettono nelle comunicazioni e che Trump non voleva che crescessero in Occidente, quelle di Huawei e Zte". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, a Coffee Break su La7."La Vodafone, che ha il maggior numero di abbonati, è stata comprata da una società ‘extracomunitaria', la Swisscom che sta in Svizzera quindi in hn Paese che non fa parte dell'Unione Europea.