Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. Girone "A»: il recupero. Stasera Filicaia-Trebesto

Concluso sabato scorso ild’andata del campionato di, questa sera, alle 20.45, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, si giocherà ildella dodicesima giornata del"A", traDiavoli Rossi e Calcistica Popolare. Una sfida molto importante per la formazione garfagnina che, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere a pari punti in classifica il Casciana Poggio che si trova al secondo posto, ad una sola lunghezza di distacco dalla capolista New Team. Anche la Calcistica Popolaresi trova in piena zona play-off, a 21 punti, al quinto posto. Si preannuncia, quindi, una gara molto interessante che sarà arbitrata da Jacopo Bertini di Lucca. Al. Lomb.