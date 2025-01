Calciomercato.it - Tegola Inter, arriva l’esito degli esami: è UFFICIALE

Il comunicato del club nerazzurro dopo l’infortunio rimediato in Arabia Saudita: ecco la diagnosi e i tempi di recuperoNon soltanto la sconfitta sul campo. La Supercoppa in Arabia Saudita ha lasciato strascichi per l’anche dal punto di vista fisico. Bisognerà attendere per capire quando Calhagnolu tornerà disponibile, dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo della sfida contro il Milan.: è(LaPresse) – Calciomercato.itIl turco potrebbe saltare la trasferta di Venezia e tornare poi a disposizione per il tour de force di gennaio tra recupero e Champions. Nella finale di Riyad non è proprio sceso in campo invece Correa, escluso dai disponibili a causa di un problema muscolare. Oggi l’argentino si è sottoposto aglistrumenti che hanno evidenziato una “elongazione al soleo della gamba sinistra”.