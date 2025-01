Bergamonews.it - Successo per il Centro ricreativo per anziani: 40 partecipanti. E quest’estate si raddoppia

Bergamo. Nemmeno il tempo di tirare le fila e fare un bilancio della seconda esperienza delinvernale, che il Comune di Bergamo ne annuncia il raddoppio. In versione estiva. La felice esperienza voluta e organizzata dall’assessore ai Servizi Sociali Marcella Messina ha infatti raccolto molti consensi non solo tra i, ma anche all’interno delle associazioni e delle realtà del terzo settore che hanno collaborato con l’amministrazione comunale per lo svolgimento di un’attività importante, volta a contrastare la solitudine delle persone più fragili. Così, dopo la sessione estiva e, appunto, quella invernale che si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 7 gennaio, Palazzo Frizzoni fa sapere che, considerato anche il crescente numero di adesioni, le attività nei mesi più caldi troveranno ben due realtà pronte ad ospitare glidella città.