Seul Polizia | forse Yoon è fuggito

9.30 Il presidente sudcoreano deposto,Suk-Yeol, sul quale pende un mandato di arresto per insurrezione, potrebbe aver lasciato la sua residenza ufficiale, dove è trincerato da metà dicembre. Lo riferisce lasudcoreana, che sta cercando di accertare dove si trovi, per prelevarlo. Il legale dinega l'allontanamento.è stato messo sotto accusa dal Parlamento per aver dicharato la legge marziale, poi revocata dopo polemiche e proteste. E' seguito l'impeachment e un mandato d'arresto, scaduto e reiterato.