Dilei.it - Pippo Baudo, la verità sull’incidente domestico capitato a Natale: “Sto benissimo”

Leggi su Dilei.it

Una smentita, l’ennesima, che riguarda le sue condizioni di salute.è intervenuto nuovamente per smentire l’incidentenel quale sarebbe rimasto coinvolto a, rivelando di aver trascorso delle vacanze tranquille e senza nessuna corsa in ospedale. Era giàqualche mese fa, quando si era parlato di un ricovero d’urgenza, poi ridimensionato come un intervento di routine per sistemare un ginocchio che stava manifestando qualche problema. Ma cos’è accaduto stavolta?smentisce l’incidente“Sto bene,. Ho trascorso vacanze tranquille”, ha spiegatoad Ansa, mettendo un punto sulle indiscrezioni che sono circolate rapidamente nelle ultime ore e che parlavano di un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma resosi necessario prima di