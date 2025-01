Tvzap.it - Paolo Bonolis, l’addio improvviso arriva dopo 35 anni insieme: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.35– In queste ore si è scritto molto diper via di un’indiscrezione secondo cui il suo ritorno in Rai è ipotesi non remota, ma impossibile. Stando ai rumor il conduttore romano avrebbe deciso di restare a Mediaset per altri tre. Lo troveremo dunque ancora al timone del fortunatissimo game di Canale 5 “Avanti un altro”, che lo vede in coppia all’amico Luca Laurenti. È di poco fa però un’altra clamorosa notizia sue riguarda sempre la sua sfera lavorativa. Uno strappo professionale che nessuno si sarebbe mai aspettato. (le foto)Leggi anche: Christian De Sica pazzo d’amore, nessuno se l’aspettava: le foto hanno conquistato i fanLeggi anche: Social in lutto: il famoso lascia la moglie e tre figli piccoli35e Lucio Presta sonoti al capolinea.