Non ama le luci della ribalta e preferisci concentrarsi sulla sua vera passione | ballare

Tra ritmo e, Shiloh Jolie-Pitt si sta ritagliando uno spazio nel mondo del ballo, lontano dalledi Hollywood che illuminano i suoi celebri genitori. Con movenze decise e un’energia contagiosa, la figlia diciottenne di Angelina Jolie e Brad Pitt ha conquistato il web grazie a video virali che mostrano le sue performance di danza sulle notehit APT di Bruno Mars e Rosé. Angelina Jolie e famiglia al completo guarda le foto Il talento per il ballo di Shiloh Jolie-PittShiloh ha iniziato a catturare l’attenzione con la sua interpretazionecoreografia di APT, in cui non solo dimostra precisione tecnica, ma aggiunge un tocco personale al ritmo.