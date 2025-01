Ilgiorno.it - Morto a Clusone, Roberto Zanoletti aveva festeggiato lunedì i 56 anni

(Bergamo), 8 gennaio 2025 – Soloin famiglia il suo 56esimo compleanno. E ieri era tornato al lavoro, nella sua azienda, dopo la pausa natalizia, per la ripresa dell’attività. L’imprenditoredinel cortile della sua impresa edile in via Albricci, nella parte bassa della cittadina della Valle Seriana. Ha perso la vita cadendo da un cestello di un muletto che stava utilizzando per raggiungere una parete di un muro dell’azienda che doveva essere pulita con l’idropulitrice. Un volo di circa sei metri che non ha lasciato scampo al titolare di un’attività di pavimentazione e selciatura. La tragedia è avvenuta intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito sulle benne del muretto proprio per raggiungere in altezza la parte di muretto che doveva pulire.