Mister Movie | Spider-Man 4 | tutto quello che sappiamo sul ritorno di Tom Holland nel MCU

Ildi Tomnei panni di Peter Parker in-Man 4 è uno dei progetti più attesi dai fan dell’MCU. Tuttavia, il film si trova in una fase di revisione della sceneggiatura, e le indiscrezioni non fanno che alimentare ilo su ciò che i Marvel Studios hanno in serbo per il futuro dell’amichevole-Man di quartiere.Chi saranno i nuovi nemici di-Man?class="wp-block-heading">Dopo i successi della trilogia precedente, che ha visto l’introduzione di cattivi iconici come The Vulture (Michael Keaton) e Mysterio (Jake Gyllenhaal), e un’esplosiva celebrazione multiversale in No Way Home,-Man 4 ha l’arduo compito di superare le aspettative. Secondo l’insider Daniel Richtman (DanielRPK), una sceneggiatura iniziale del film prevedeva la presenza di due nemici già introdotti: Scorpion (Michael Mando) e Shocker (Bokeem Woodbine), entrambi apparsi in-Man: Homecoming.