Lorenzo Insigne clamoroso rientro in serie A | ecco la squadra che tenta il colpo di mercato

La ‘trasferta’ diin MLS sembra sia arrivata al capolinea. L’ex capitano del Napoli ha, in verità, un contratto fino al 30 giugno 2026, dunque ancora un anno e mezzo, con Toronto, con cui pare, però, non voglia più giocare. La separazione dal Toronto sembra essere vicina e, a 33 anni, ambisce a qualcosa di diverso. Non mancano certo le offerte: il suo nome è stato affiancato a tante squadre, pure la Fiorentina pare abbia fatto un sondaggio, e tra queste ci sarebbe anche il Monza, che è ultimo in classifica e che, nelinvernale, vuole rinforzarsi. Il Monza vuoleGalliani, certo, deve superare alcune difficoltà, come quella dell’ingaggio – anche severosimilmente non pretenderà cifre assimilabili a quelle che gli dava il Toronto (15,4 milioni di dollari a stagione).