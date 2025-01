Livorno auto precipita nel fiume dopo un volo di 10 metri morto 38enne alla guida

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico incidente questa mattina intorno alle 7 nel comune di, sulla rampa che collega l’uscita della superstrada agli interporti estrada verso Stagno o l’strada. Il tragico episodio ha visto il coinvolgimento di un camion e un’, purtroppo il conducente dell’, un uomo di 38 anni, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, un camion che viaggiava in direzione opposta avrebbe perso una lastra o un altro oggetto pesante durante il transito.L’oggetto ha colpito il guardrail della mezzeria centrale, che ha funzionato come un trampolino, provocando un impatto devastante. Un’, che stava percorrendo la rampa in quel momento, è stata colpita dlastra e si è sollevata in aria. Il veicolo èto per circa 10, finendo capovolto nelsottostante.