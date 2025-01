Anteprima24.it - L’ex giallorosso Marotta, finita l’avventura alla Puteolana: l’attaccante ha rescisso il contratto

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa dopo appena cinque mesidi Alessandro, squadra che occupa il terzo posto nel girone G di Serie D e che in estate ha costruito una rosa importante per tentare l’assaltoserie C. In 14 presenze, lo scorso anno al Benevento, ha messo a segno 3 reti e non c’erano segnali di una possibile fine anticipata del rapporto, resa nota oggi d. Questo il comunicato ufficiale: “La1902, in data odierna, comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale delcon il calciatore Alessandro. La società ringraziaper l’impegno profuso augurando le migliori fortune personali e professionali”.Possibile ora perl’approdo al Tivoli, squadra che milita in Eccellenza laziale, ulteriore tassello di una lunga carriera con più di 400 presenze tra i professionisti che lo ha visto lasciare un segno importante con la maglia del Benevento con la quale ha ottenuto nel 2016 la storica promozione in serie B della Strega.