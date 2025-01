Lopinionista.it - L’arte come messaggio nelle opere di Luca Balottin, in bilico tra ironia del Dadaismo e irrealtà del Surrealismo Metafisico

A volte la necessità di comunicare il proprio pensiero, quei concetti che non riuscirebbero a essere espressi al di fuori della manifestazione artistica, conduce alcuni creativi a trovare un interregno che si trova esattamente nel mezzo tra un ermetismo che ha bisogno di essere approfondito e meditato dopo un’attenta analisi, e un’esigenza di chiarezza comunicativa dove ogni simbolo visivo assume un significato specifico all’interno del contesto in cui viene collocato. Il dualismo appena descritto appartiene alla poetica espressiva del protagonista di oggi il quale si muove tra una figurazione più definita e luminosa, pur nascondendo al suo interno concetti enigmatici e misteriosi tutti da interpretare, e un’altra più marcatamente esplicita dove le parole entrano a far parte della telase fossero imprescindibili per il pensiero che desidera esprimere.