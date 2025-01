Anteprima24.it - La Strega travolta dall’affetto dei tifosi del ‘Club Vigorito’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn abbraccio per salutare il 2025 tra i Soci del club “Oreste Vigorito” della presidente Enza Cavuoto in centro storico con alcuni giocatori della, il direttore generale Marcello Carli e il team manager Alessandro Cilento.I giocatori presenti erano Perlingieri, Manconi, Capellini, Viscardi e Nunziante. Non c’era Oreste Vigorito, ma il sodalizio giallorosso ha fatto sapere che, se ci sarà occasione, il patron non si tirerà indietro nell’abbracciare i tantiche non lesinano di manifestare il proprio entusiasmo per i colori giallorossi.La festa tra supporter e beniamini è stata occasione per scattarsi un selfie e per foto più tradizionali. L’omaggio alla squadra oggi al comando del Girone C di Lega Pro cade nel momento della riapertura del calciomercato di gennaio e, comunque, al di là di questa contingenza, ha tenuto banco soprattutto un commento sul felice momento che la squadra sta attraversando.