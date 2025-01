Quotidiano.net - La Gen Z italiana è la meno assicurata in Europa

Roma, 8 gennaio 2025 – La Gen Zè lain. Solo il 59% dei Gen Z italiani intervistati dichiara di possedere aluna polizza, rispetto al 73% della Gen Z europea. È questo il dato più eclatante emerso dallo studio condotto da Deloitte “Come la Generazione Z compra prodotti assicurativi?”. La Gen Zè dunque fanalino di coda innella classifica che misura il possesso di alun prodotto assicurativo. Il 70% dei giovani italiani tra i 23 e i 27 anni ammette infatti di avere una conoscenza inadeguata dei prodotti e del mondo assicurativo. Fiducia per l’assicurazione La Generazione Zdimostra di avere buona considerazione delle assicurazioni: gli intervistati le descrivono come necessarie (35%), utili (32%), efficaci (28%) e moderne (18%), mettendo in luce un atteggiamento complessivamente positivo, in linea con quello dei coetanei europei e dei connazionali italiani.