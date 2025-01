Inter magra consolazione dall’Arabia | quanto ha incassato per la finale di Supercoppa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Incasso. Le luci in Arabia Saudita si sono spente, e il Milan ha inciso il proprio nome nell’albo d’oro dellaItaliana, sovvertendo i pronostici. Decisivo il gol di Abraham, che non solo ha regalato il trofeo, ma ha avuto un impatto significativo anche sul piano economico.Il Milan torna in Italia con un assegno di 8 milioni di euro, frutto del successo in rimonta, mentre l’, finalista sconfitta, si porta a casa 5 milioni. Un incremento notevole rispetto all’edizione di gennaio 2023, vinta proprio dai nerazzurri, quando il montepremi complessivo era di circa 7,5 milioni di euro, inferiore aricevuto dal Milan quest’anno.Da segnalare che Juventus e Atalanta, eliminate in semi, hanno1,6 milioni ciascuna: un premio ditutt’altro che trascurabile.