Inflazione | a dicembre segna quota +13% Nuove minacce sul fronte energia I dati di Federconsumatori

Laspunta.it - Inflazione: a dicembre segna quota +1,3%. Nuove minacce sul fronte energia. I dati di Federconsumatori

Leggi su Laspunta.it

Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’itera collettività registra un aumento del +1,3% su base annua. Nel 2024 i prezzi al consumo registrano in media una crescita dell‘1,0%, con un netto calo rispetto alla media record del 2023 (che si attestava al +5,7%), dovuto soprattutto alla marcata discesa dei prezzi dei beni energetici.Con l’a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionalestima ricadute, per una famiglia media, pari a +409,50 euro annui.Una stima su cui pesa la minaccia della nuova crescita dei costi energetici, con i beni regolamentati cheno un’accelerata da +7,4% a +11,9% e quelli non regolamentati che attenuano sempre più il loro calo.“Sulla base di tali tendenze, che rischiano di spingere ulteriormente al rialzo i prezzi, il nostro Osservatorio ha stimato per il 2025 una stangata di +914,04 euro annui a famiglia.