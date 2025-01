Incendi a Los Angeles evacuazione per 30mila residenti I vigili del fuoco | Non riusciamo a contenere i roghi troppo vento – Il video

Leggi su Open.online

L’o boschivo a Pacific Palisades, un’area molto ricca che si affaccia sull’Oceano a ovest di Los, ha bruciato finora 2.921 acri: lo ha affermato il dipartimento deideldella contea di Los, come riporta Sky News. L’o, spiegano idel, sta mostrando un «comportamento estremo» e continua a «mettere alla prova» il lavoro dei servizi di emergenza. Si prevede che forti raffiche difino a 60 miglia orarie continueranno per tutto il giorno causando l’estensione dei. La città ha dichiarato lo stato di emergenza: oltre 30 mila persone sono sotto ordine di, 13 mila edifici sotto minaccia e 200.000 le utenze attualmente senza corrente elettrica. Il presidente Joe Biden ha dovuto cancellare il suo viaggio a Coachella, a est della metropoli californiana, previsto per inaugurare due monumenti nazionali.