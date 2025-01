Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni, via libera alla cassa: "Già ricollocati 59 dipendenti"

FABRIANO (Ancona)"Diminuisce il numero dei lavoratori di(Giano) che dovranno usufruire degli ammortizzatori sociali. Infatti, 59 dei 173 addetti interessati dprocedura diintegrazione sono già statiin aziende del gruppo nelle Marche". Ne ha dato notizia l’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi, dopo avere partecipatoriunione convocata al ministero del lavoro per esaminare le procedure in vista dell’attivazione dellaintegrazione straordinaria per le aree di crisi complessa nei confronti dei lavoratori dell’azienda Giano del gruppo. Una vertenza complicata – ricorda la Regione –, cominciata il 3 ottobre dell’anno scorso sotto i peggiori auspici, ossia la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di tutte le maestranze, e che invece, grazie all’impegno di tutte le parti e con il sostegno del ministero delle imprese e del made in Italy, è riuscita a trovare un esito positivo il 16 dicembre, nella sede della Regione, dove è stato sottoscritto l’accordo di tutela dei lavoratori.