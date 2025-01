Quotidiano.net - Elon cerca casa. Nelle mire del tycoon due castelli in Toscana

Il made in Tuscany ha fatto breccia anche inMusk. Tutta colpa, si fa per dire, del suo soggiorno di tre anni fa nel resort pluristellato di Castiglion del Bosco che si affaccia sui vigneti del Brunello di Montalcino. In quei giorni di relax nella campagna senese il plurimiliardario aveva messo gli occhi su duecon relative tenute: quello di Montepò, nel comune di Scarlino, nel cuore della Maremma, e quello di Bibbiano, a due passi da Buonconvento, tra le colline ondulate delle Crete Senesi. Stando ad alcuni rumors l’ad di Tesla avrebbe addirittura pensato di regalarseli. Voci sempre più insistenti però smentite dai proprietari dei due gioielli immersi nella campagna, a quanto pare sempre più ambita da vip, politici, uomini di affari e gente dello spettacolo. Jacopo Biondi Santi, discendente della famiglia che di fatto ha inventato il Brunello, proprietario del castello di Montepò, ha negato qualsiasi contatto con Musk o comunque il suo entourage, ma la voce che vuole il patron della compagnia aerospaziale SpaceX innamorato del bellissimo maniero medievale in piena Maremma continua a circolare con insistenza.