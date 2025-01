Ilnapolista.it - È Casadei il centrocampista scelto dal Napoli, operazione a titolo definitivo (Fabrizio Romano)

Ilha anche trovato in queste ore ildi qualità da immettere in rosa a gennaio, si tratta di Cesare. Ildella Nazionale under 21 non ha trovato spazio in Inghilterra – non era semplice, dato che il Chelsea ha in rosa più di 30 giocatori – ma è molto stimato in Italia ed è un profilo molto qualitativo, che Antonio Conte vorrebbe crescere in casa propria e avere dalla sua. Secondo l’espertola trattativa entrerà a breve nel vivo, mentre Gianluca Di Marzio già ieri aveva parlato in un importante sprint delsul giocatore., offerta ufficiale dalin arrivo ()Scrive così il noto esperto di mercatosul proprio canale X ufficiale:“Ilsta preparando l’offerta ufficiale al Chelsea per Cesare