Thesocialpost.it - Cecilia Sala, Patrick Zaki interviene sui social ma viene insultato: “Taci ingrato”

Leggi su Thesocialpost.it

, la giornalista italiana detenuta in Iran, è stata rilasciata ed è attualmente in volo verso l’Italia. La notizia è stata condivisa anche dasul suo profilo X, dove, oltre alla solidarietà, sono comparsi numerosi commenti polemici. Lo studente italo-egiziano è statoanche in maniera pesante.Leggi anche:, la rivelazione di papà Renato: “Con Tajani siamo amici, abbiamo abitato 12 anni a due passi l’uno dall’altro”Il post die gli insultiTra i commenti al post di, alcuni utenti hanno sottolineato il ruolo del governo Meloni nella liberazione della giornalista. «Grazie al governo Meloni! Aggiungilo», scrive un utente, seguito da altri interventi simili: «Sarà riconoscente al governo?», «!», «Scrivere grazie Presidente Meloni no?».