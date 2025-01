Nerdpool.it - Capitan America: Brave New World, ecco il primo sguardo al Leader

Abbiamo incontrato Samuel Sterns per la prima volta ne L’incredibile Hulk del 2008. Il film si concludeva con la sua esposizione al sangue irradiato dai raggi gamma che gocciolava in una ferita sulla sua testa, causandone la mutazione. Da allora non l’abbiamo più visto, ma il cattivo farà il suo atteso ritorno inNewil mese prossimo.È un film inaspettato per riportare ilall’ovile, anche se con Red Hulk che sta per essere liberato e un progetto diWar Hulk da qualche parte all’orizzonte, questo è probabilmente solo l’inizio per l’arco MCU del personaggio. Oggi abbiamo un’immagine promozionale che mostra il costume completo delnel MCU. Non è particolarmente appariscente, ma sembra accurato per i fumetti e c’è sempre la possibilità che Sterns indossi un “costume” tradizionale più avanti.