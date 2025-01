Ilrestodelcarlino.it - Auto sbanda e vola nella scarpata: grave una donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pioraco, 8 gennaio 2025 – Brutto incidente, ieri, in località Paradiso a Pioraco. Intorno alle 13.45 una Panda, condotta da una sessantacinquenne residente a Gubbio, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sulla SS 361 poco dopo la curva del cimitero. L’è “ta” di sotto superando il guardrail e finendo. Un volo di tre-quattro metri. Secondo le ricostruzioni, laha fatto tutto da sola. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Si sono attivati subito i soccorsi. I vigili del fuoco hanno liberato dall’abitacolo la sessantacinquenne estraendola dalle lamiere in sicurezza; è stata quindi sottoposta alle prime cure degli operatori sanitari del 118, che, vista la dinamica dell’incidente, hanno allertato subito l’eliambulanza. Laè stata portata all’ospedale regionale Torrette di Ancona in prognosi riservata.