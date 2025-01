361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 7 gennaio 2024

Leggi su 361magazine.com

In onda su Rai UnoNella serata di ieri, martedì 72025, su Rai Uno, la fiction Leopardi – Il Poeta dell’Infinito ha coinvolto 4.112.000 spettatori pari al 24.1% di share.Su Canale5 il debutto di Amore e Vendetta – Zorro si ferma a 2.161.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 Ma. Diamoci del Tour! In Europa con Enrico Brignano porta a casa 1.019.000 spettatori pari al 5.43% (Buonanotte: 712.000 – 5.31%Su Italia1 Attacco al Potere 2 ottiene 1.353.000 spettatori (6.95%). Su Rai3 Un uomo felice segna 687.000 spettatori e il 3.44%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 719.000 spettatori (5.02%).Su La7 DiMartedì raggiunge 1.357.000 spettatori e l’8.01% (Più: 398.000 – 5.87%). Su Tv8 Un Natale a cinque stelle ottiene 436.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Jumanji raduna 420.