Gqitalia.it - Apple Fitness+ punta tutto sul pickleball per il tuo allenamento del 2025

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.È ora di aggiornarsi, ilè sicuramente la novità del momento. Il numero degli appassionati di questo sport negli Stati Uniti è in rapidissima crescita, con una stima di circa cinque milioni di giocatori tra cui George Clooney, Billie Eilish e LeBron James; e quindi sì, questo sport adatto anche ai non giovanissimi sta diventando sempre più popolare anche dalle nostre parti. L'anno scorso i primi campionati europei dia squadre sono stati ospitati a Southampton, nel Regno Unito, per esempio. E se anche voi avete intenzione di prendere in mano una racchetta e una palla di plastica non appena le temperature supereranno lo zero, il nuovo programma diper ildiè il modo migliore per prepararsi.