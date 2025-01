Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, un successo scacciacrisi: "Il PalaDozza ci ha dato una carica extra"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoriaper mettere la parola fine al malumore che ha accompagnato la fine del 2024 e chiudere con un sorriso il girone di andata. La trasferta casalinga alche ha inaugurato il 2025 biancorosso si è rivelata un toccasana per l’. Il largocontro Omegna ha stoppato la crisi di risultati che aveva caratterizzato le ultime giornate e ha mostrato una squadra che pare aver ritrovato la fiducia e l’energia con cui era scesa in campo, con, nelle prime giornate. Il tutto quasi nascondendo le difficoltà dovute alle assenze di Sanguinetti (da diverse giornate) e Filippini; anzi esaltandosi nelle varianti tattiche che sono state provate da coach Matteo Angori. Risultato: un girone di andata che si chiude con un bilancio in positivo (dieci vittorie e nove sconfitte), meritato alla luce di quanto visto in questi primi tre mesi.