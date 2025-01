Ilgiorno.it - Ambrogino d’oro alla memoria per la vedova Pinelli: la data della cerimonia

Milano, 8 gennaio 2024 – L’omaggiocittà a Licia Rognini, ladi Giuseppe, ferroviere anarchico precipitato in circostanze mai del tutto chiarite da una finestra del quarto pianoquestura di Milano il 15 dicembre 1969. In quegli uffici Pino, come era noto fra i compagni e in famiglia, era trattenuto perché sospettato di essere l’autorestrage di piazza Fontana, accusa totalmente falsa. L’onorificenza Il Comune di Milano ha scelto di assegnare a Licial’d'Oro. Laè in programma dopodomani, venerdì 10 gennaio, alle 11, in Sala dell'Orologio a Palazzo Marino, sede dell’Amministrazione comunale. Licia, nata a Senigallia nelle Marche, a Milano da quando aveva un anno e mezzo, è morta l’11 novembre 2024. Aveva 96 anni.