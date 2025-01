Sport.quotidiano.net - ALTRI ADDII. Quindici calciatori in scadenza a giugno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra entrate e uscite, passato e futuro, Monza-Fiorentina si gioca in campo e sul mercato. Il percorso dalla Brianza a Firenze potrebbe compierlo Pablo Marì, fedelissimo dell’ex Raffaele Palladino e tra i 15 giocatori indi contratto a fine stagione. Il ritorno in Argentina di Martinez Quarta spalanca le porte al centralone biancorosso, che potrebbe incrociare la traiettoria con Matias Moreno, difensore in forza alla Viola con apparizioni europee in Conference e l’ultima in campionato contro il Napoli. Sull’asse Monza-Firenze anche il nome di Bianco, non più certo di un ruolo centrale in squadra dopo l’addio di Nesta, che lo aveva richiesto. Senza garanzie andrebbe a giocarsi il posto lasciato vuoto da Bove. Ancora in uscita si registra una frenata sul passaggio di Caldirola a Venezia, quindi in entrata sarà premura dell’a.