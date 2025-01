Ilrestodelcarlino.it - Alberghi Ascoli, pernottare costa di più: la nostra prova online per i giorni di Carnevale

, 8 gennaio 2025 – Il rientro dopo le festività natalizie è sempre traumatico, e guardare alle prossime vacanze può allietare un po’ la pesantezza dei primi di gennaio. Così, con lo sguardo rivolto a, è possibile fare un giro sulle più famose piattaforme di prenotazione per sog, come Booking o Airbnb. Per vivere tutta l’allegria carnascialesca bisognerà arrivare in città giovedì 27 febbraio esotto le Cento Torri cinque notti, fino a martedì 4 marzo. Però, bisognerà mettere mano al portafoglio: confrontandoli con quelli del 2024, i costi sono aumentati per persona, una spesa che diventa ancor più gravosa se a viaggiare si è da soli. Insomma, anche nel 2025, come negli scorsi anni, essere single non conviene. Anche, come quasi ogni comune italiano, è presente nel portale con svariate offerte di locazione, e così è possibile effettuare una mappatura della situazione locale e una simulazione di un weekend fuori porta per un turista in visita nella città delle Cento Torri.