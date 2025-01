Scuolalink.it - Abuso di contratti a termine: maxi risarcimento a docente precaria da oltre 20 anni

di– Capita ancora una volta ad unadi religione, rimastapervent’, e che ha ottenuto un altropari a 41.114,72 euro dal Tribunale del Lavoro di Perugia (sentenza n. 506/2024). La vicenda, promossa attraverso un’azione collettiva da Anief, ha messo in luce la reiterazione illegittima didal 1999 al 2021. Alla base del riconoscimento dei Giudici sull’dila mancanza di concorsi da20Laha contestato che tale pratica violava sia l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 sia la Direttiva Europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire abusi nell’uso disuccessivi. In, ha evidenziato che l’ultimo concorso per il reclutamento di insegnanti di religione risaliva al 2004, lasciandola senza possibilità di stabilizzazione per quasi due decenni.