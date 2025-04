Zonawrestling.net - Le parole taglienti di Rikishi alla vigilia di WrestleMania:”Il Tribal Chief è il dio del pro wrestling”

Con41 ormai alle porte, Roman Reigns si trova ad affrontare più di una semplice sfida nel Main Event: rischia di salire sul ring senza Paul Heyman al suo fianco. A prendere ora la parola è, con un messaggio diretto e carico di significato per la sua Bloodline. letteralmente.Durante il suo podcast Off The Top, la leggenda della WWE e Hall of Famernon si è trattenuto. Guardando dritto nella telecamera, si è rivolto a suo cugino con una dichiarazione che ha fatto subito scalpore:“Chiamiamo in causa ilproprio adesso. Roman, sappiamo già cosa farai. Ilnon ascolta nessuno, non deve rendere conto a nessuno. È il dio del pro.”Manon si è fermato lì. Ha voluto ricordare al mondo dele allo stesso Roman, quanta influenza “The Head of the Table” abbia davvero :“È grazie a lui se ogni singolo membro di quello spogliatoio sta facendo soldi.