I diritti negati e l’argine giudiziario

Accanto alle misure che colpiscono più direttamente, comprimendoli, taluni diritti fondamentali dei migranti (come la libertà personale e il diritto d'asilo) esistono altre misure che potremmo chiamare di contorno, volte .

(Da una nota di studiocataldi.it si apprende che:) Privacy: quando si può negare il diritto di accesso agli atti - L'interessato ha quindi presentato istanza di accesso agli atti investigativi in possesso del datore di lavoro, il quale ha negato l ... o difendere un diritto in sede giudiziaria, pubblicate ...

(Il quotidiano mi-lorenteggio.com ha riportato che:) Compubblica. Un argine di democrazia e di tutela dei diritti - In una società che evolve a ritmi iperbolici, il ruolo della comunicazione pubblica e istituzionale rappresenta un argine di democrazia e di tutela dei diritti contro la disinformazione ...

(In base alle informazioni di immediato.net:) Manfredonia, diritti negati a 17 ex LSU: Tasso e Ritucci interrogano il Comune e l’ASE. “Transigere o resistere in giudizio?” - “Trattati da dipendenti, ma senza diritti” “La questione – ha ... di ispezione redatto il 3 luglio 2019 dalla polizia giudiziaria, che portò all’apertura del procedimento penale n.