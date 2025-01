Ilgiorno.it - A Valmadrera un premio da 100mila euro

Como a bocca asciutta, a Sondrio unda 20mila. C’è la Lombardia baciata dalla dea bendata e quella che, invece, sta a guardare. Non a, in provincia di Lecco, dove è stato venduto uno dei 25 biglietti del valore diciascuno: il tagliando I 336889. Poco per comprarsi una casa, di questi tempi, ma si tratta comunque di una cifra che consentirà di concedersi più di uno sfizio al fortunato che l’ha vinta acquistando un biglietto della Lotteria Italia. È stato venduto invece a Lecco città il biglietto B 489578 appartenente alla terza categoria: in questo caso erano cinquanta e per ognuno di essi la vincita era di 50mila. Stessa somma è stata vinta dal biglietto R 396533 venduto a Lonato del Garda (Brescia) e dal tagliando Q 144614 acquistato a Osio Sopra (Bergamo).