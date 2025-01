Wolf Man | le prime reazioni elogiano il terrificante reboot

Leggi su Cinefilos.it

Man: leilLediMan si stanno diffondendo sui social media e gli spettatori stanno lodando il nuovodel film sui mostri. Diretto da Leigh Whannell, l’imminente rivisitazione del classico mostro della Universal vede Christopher Abbott nel ruolo del protagonista Blake, un padre che inizia unatrasformazione mentre si trova in una baita isolata con la sua famiglia, interpretata da Julia Garner e Matilda Firth. I trailer di TheMan sono stati attenti a non rivelare troppo della versione di Whannell dell’iconico mostro, ma ora il film è stato proiettato, svelando finalmente l’agghiacciante visione del regista.In vista dell’uscita nelle sale diMan il 17 gennaio, gli spettatori che hanno visto il film in anteprima stanno condividendo le loropositive sui social media.