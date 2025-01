Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2025 ore 12:30

DEL 7 GENNAIO ORE 12.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.LAVORI NOTTURNI SULLA A12TARQUINIAQUESTA SERA E DOMANI SERA PER CONSENTIRE IL RISANAMENTO DELLE BARRIERE DEI VIADOTTI SORBO E INFERNACCIO, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD NELLA FASCIA ORARIA 22-5 DEL MATTINOINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICORICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA SULLA METRE RIPRENDO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA QUINDI ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 20.30 POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOTITUTIVI.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral