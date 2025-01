Ilfattoquotidiano.it - Uccide il compagno a coltellate: fermata una donna di 33 anni a Bovisio Masciago

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha accoltellato ilmentre litigavano,ndolo. È accaduto nel corso della notte in un appartamento a, in provincia di Monza. La vittima è un 38enne, Marco Magagna, e ad ammazzarlo sarebbe stata la compagna, unadi 33.L’allarme è scattato attorno alle 2.30 e laè poi statadai carabinieri e portata in caserma per essere sentita. Sarebbe stata la stessa 33enne – secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri – a telefonare al 112 per chiedere l’intervento nell’abitazione di via Tonale.L'articoloilunadi 33proviene da Il Fatto Quotidiano.