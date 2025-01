Justcalcio.com - Tuttosport – Più cose da Milan in sei giorni di Conceicao che Motta da Juve in sei mesi

2025-01-07 13:09:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta:La verità è che ha fatto e pure detto piùdaSergio Conceiçao in seiche Thiagodiin sei. Ed è un altro ex interista, eh; non uno cresciuto a pane, Rivera e Gullit. Per carità, una rondine non fa primavera, specie in pieno inverno, ma qua stiamo davvero assistendo a una di quelle piccole grandi rivoluzioni che riescono a rendere il calcio incredibilmente bello e appassionante perfino se per rattoppare le nostre italiche pezze andiamo a giocarlo in Arabia Saudita., prima lae poi l’Inter: che trionfo a Riad!Le emozioni vissute e il rigurgito d’orgoglio assaporato dai tifosi del Diavolo nella campagna di Riad non hanno prezzo, né contropartita: nel senso che nessun cuore rossonero le baratterebbe con una mezza stagione da protagonisti in campionato anziché da comprimari come sono fin qui stati.