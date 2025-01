Ilrestodelcarlino.it - Tra la casette e sul campanile. Un pomeriggio con la Befana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laprotagonista tra il centro storico e fino a Pontelagoscuro. Ultimo appuntamento, ieri in piazza municipale, con il paese di Babbo Natale e lain piazza. Dopo sette settimane di apertura, la contrada San Paolo ha organizzato la festa dell’Epifania. A fare da cornice anche stavolta le, con le varie associazioni. Molti i bambini coinvolti nelle simpatiche animazioni a cura dei volontari di Arcigay e Pagliacci senza Gloria, un momento di festa che ha preceduto quello più atteso: l’arrivo dellache ha distribuito calze a tutti i bambini presenti. Tra leanche la cioccolata calda, il vin brulè e gli arrosticini. A completare la festa, poi, tutti in Porta Reno per il rogo della. Un grande fantoccio, preparato dai volontari, è stato bruciato quale simbolo benaugurante per l’inizio del nuovo anno.