Lanazione.it - Tostapane Philips Daily Collection in offerta speciale su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Preparati a gustare toast croccanti e dorati ogni volta che vuoi con questo elettrodomestico che non può mancare in cucina. Stiamo parlando del, al momento disponibile sua soli 27€ con uno scontodel 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro.: toast croccanti e dorati quando vuoi Approfitta della promoIlè un elettrodomestico da cucina super versatile che garantisce la preparazione di toast gustosissimi ogni volta che se ne ha voglia. Nello specifico dispone di due fessure di diverse dimensioni così da poter essere utilizzato per fette di pane spesse o sottili in base alle tue esigenze del momento.